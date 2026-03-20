Calabria | Ulivieri in tour ascolto diretto per

Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, Renzo Ulivieri, visiterà diverse città in Calabria per incontrare gli staff tecnici delle principali società calcistiche professionistiche della regione. L’obiettivo dell’iniziativa è offrire ascolto diretto ai tecnici locali, approfondendo le loro esigenze e le sfide quotidiane nel settore. L’appuntamento si inserisce in un tour che coinvolge diverse realtà sportive calabresi.

Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, Renzo Ulivieri, si recherà in Calabria per incontrare gli staff tecnici delle principali società professionistiche della regione. Questa visita straordinaria, prevista tra il 23 e il 25 marzo 2026, mira a rafforzare i legami con la base associativa durante un periodo storico complesso. La delegazione guidata da Ulivieri e dal Segretario Generale Luca Perdomi toccherà tre città chiave: Catanzaro, Cosenza e Crotone. L’iniziativa non è una semplice ispezione burocratica, ma un atto di ascolto diretto finalizzato a comprendere le esigenze reali degli allenatori operanti sul territorio calabrese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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