Ghost Love | il tempo dell' ascolto nel tour della scrittrice Mariella Musso

Dopo il successo della prima presentazione, Ghost Love di Mariella Musso conquista ancora. La scrittrice porta il suo romanzo a Giardini Naxos, dove l’incontro attira un pubblico numeroso e appassionato. La scrittrice si ferma a parlare del suo libro e del suo modo di ascoltare il tempo, ricevendo tanti complimenti. La seconda tappa del tour ha dimostrato ancora una volta che il romanzo sta piacendo molto.

Dopo il grande riscontro registrato nella prima presentazione, Ghost Love, il romanzo di Maria Musso, consolida il proprio successo anche nella seconda tappa del tour letterario, svoltasi a Giardini Naxos, dove l'incontro ha registrato una partecipazione straordinaria di pubblico.

