Calabria in Sviluppo il Roadshow conclude il tour a Reggio Calabria e Bagnara Calabra

Calabria in Sviluppo ha concluso il suo tour a Reggio Calabria e Bagnara Calabra, a causa delle restrizioni legate alla pandemia. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Mask ITS Academy in collaborazione con Confindustria Reggio Calabria, ha coinvolto diverse aziende locali. Durante le tappe, sono stati presentati progetti di innovazione e formazione per rilanciare l’economia regionale. Le passeggiate tra le piazze hanno visto partecipare numerosi studenti e professionisti, pronti a contribuire al cambiamento.

Ultimi appuntamenti con studenti e professionisti per esperienze di orientamento e comunicazione, prima dell’hackathon finale a San Ferdinando Le precedenti tappe hanno visto una partecipazione attiva e motivata da parte degli studenti delle classi quinte, chiamati a confrontarsi con strumenti concreti di analisi e progettazione, avvicinandoli alle dinamiche aziendali. I giovani selezionati avranno accesso all’evento finale, previsto tra aprile e maggio a San Ferdinando, dove i team si sfideranno su progetti concreti proposti dalle aziende del territorio. Gli ultimi incontri si terranno domani, 24 febbraio, alle 9:30 a Reggio Calabria, presso l’Istituto tecnico economico Piria-Ferraris Da Empoli, e mercoledì 25 febbraio a Bagnara Calabra, all’Istituto di Istruzione superiore Enrico Fermi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: Assalto a portavalori sull'A2 tra Scilla e Bagnara a Reggio Calabria, auto bruciate e chiodi: rubati 2 milioni

Leggi anche: “Reggio Calabria Incontra”: istituzioni, imprese e cittadini insieme per lo sviluppo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Ultimi 2 appuntamenti a Reggio per il roadshow di Calabria in Sviluppo; CALABRIA IN SVILUPPO – IL ROADSHOW: SUCCESSO PER LE TAPPE DI NICOTERA E PALMI. PROSEGUE IL TOUR DELLA FONDAZIONE MASK ITS ACADEMY; Lo sviluppo industriale della Calabria. Tra minacce e opportunità, la fotografia della Regione; Elezioni comunali: imprese, sviluppo e responsabilità. Reggio Calabria non può più permettersi di essere ultima!!.

Confesercenti Calabria e Camera di Commercio: dialogo con l'Ucraina per sviluppo e stabilitàCatanzaro - Si è svolto venerdì scorso a Catanzaro, nella sede della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, un incontro promosso da Confesercenti regionale con la partecipazione di ... lametino.it

Confimea avvia i lavori in Calabria: imprese, professionisti e istituzioni insieme per una nuova stagione di sviluppo sul territorioA Rende si è svolto il primo evento ufficiale di Confimea Calabria, con il patrocinio della Provincia di Cosenza ... ilmetropolitano.it

La Fondazione Girolamo Tripodi prosegue la seconda edizione della rassegna teatrale dedicata a resistenza, solidarietà e diritti con un monologo intenso sul lavoro nero e le morti bianche Prosegue a Reggio Calabria la seconda rassegna teatrale “Oltre i Co - facebook.com facebook

Maxi operazione dei Carabinieri, con il supporto dell’FBI, a Reggio Calabria: 7 i soggetti ritenuti affiliati alla cosca di ’ndrangheta Commisso di Siderno arrestati. Agli indagati sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione di tipo mafioso, nonché episodi d x.com