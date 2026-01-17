Cagliari Juventus streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Ecco le informazioni su come seguire in diretta Cagliari Juventus, valida per la 21ª giornata della Serie A 2025-2026. La partita si gioca sabato 17 gennaio 2026 alle ore 20:45 allo stadio di Cagliari. Di seguito troverai dettagli su streaming, diretta tv e le probabili formazioni.

Cagliari Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. CAGLIARI JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, sabato 17 gennaio 2026, alle ore 20,45 Cagliari e Juventus scendono in campo allo stadio di Cagliari, partita valida per la 21esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Cagliari Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Cagliari e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. 🔗 Leggi su Tpi.it

