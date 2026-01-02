Cagliari Milan streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Ecco le informazioni su come seguire in diretta Cagliari-Milan, partita valida per la 18ª giornata della Serie A 2025-2026. L’incontro si svolgerà venerdì 2 gennaio 2026 alle ore 20:45 allo stadio di Cagliari. Di seguito, le opzioni di streaming e la copertura televisiva, insieme alle probabili formazioni.

Cagliari Milan streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. CAGLIARI MILAN STREAMING TV – Oggi, venerdì 2 gennaio 2026, alle ore 20,45 Cagliari e Milan scendono in campo allo stadio di Cagliari, partita valida per la 18esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Cagliari Milan in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Cagliari e Milan sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport.

