Dopo la recente sconfitta contro il Cagliari, Condò ha commentato come la Juventus debba riconsiderare le proprie ambizioni in vista della stagione. Escludendo la squadra dalla corsa allo scudetto, l’analista sottolinea l’importanza di concentrarsi su obiettivi realistici e di mantenere un approccio equilibrato, in un momento di riflessione per i bianconeri. La partita rappresenta un punto di svolta nel percorso della squadra, che deve riprendere il cammino con chiarezza e determin

Condò ai microfoni di Sky Sport analizza la sconfitta della Juve contro il Cagliari e parla degli obiettivi dei bianconeri dopo il ko. La sconfitta della Juventus sul campo del Cagliari ha innescato una serie di riflessioni profonde negli studi televisivi, dove gli esperti hanno analizzato il brusco stop della squadra di Luciano Spallett i. Tra le voci più autorevoli si è distinta quella di Paolo Condò, che ha inquadrato il momento bianconero non come un semplice passo falso, ma come un evento in grado di ridefinire totalmente gli obiettivi stagionali del club. Secondo il giornalista, il verdetto del campo ha spento l’entusiasmo che si era generato nelle ultime settimane grazie a una serie di risultati positivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Condò esclude la Juve dalla lotta Scudetto: «La sconfitta contro il Cagliari è una doccia gelata. L’obiettivo dei bianconeri deve essere uno solo»

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha commentato la corsa allo scudetto in un’intervista a Radio Kiss Kiss. Escludendo la Juventus dalla lotta, Moratti ha indicato quali squadre potrebbero contendersi il titolo, offrendo una prospettiva chiara e sobria sulla situazione attuale del campionato italiano. La sua analisi fornisce spunti interessanti sul percorso delle principali contendenti in questa stagione.

