Napoli-Torino deve essere letta e messa agli archivi come una partita molto positiva per la squadra di Conte

La partita tra Napoli e Torino si conclude con un risultato positivo per la squadra di Conte. Dal punto di vista tattico, emergono indicazioni interessanti e segnali di miglioramento. La squadra mostra compattezza e organizzazione, elementi che si sono evidenziati durante tutto l’incontro. La prestazione complessiva rappresenta un passo avanti rispetto alle partite precedenti, e i dettagli tecnici sottolineano un buon stato di forma.

Ni Napoli 06032026 - campionato di calcio serie A Napoli-Torino foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Leonardo Spinazzola-Giovanni Simeone e non solo per il risultato, dal punto di vista puramente tattico sono arrivate delle indicazioni interessanti. Mai come in questa gara si sono viste le potenzialità di un Napoli molto sbilanciato dalla parte di Alisson Santos. Alisson è il giocatore che ha tentato più dribbling e corse palla al piede. Il Napoli pensato attorno ad Alisson SantosConte ha studiato la partita in funzione di Alisson Santos.