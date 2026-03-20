Cagliari-Napoli che record per McTominay | dato impressionante in maglia azzurra

Durante la partita tra Cagliari e Napoli, Scott McTominay ha segnato il suo 19° gol in Serie A con la maglia azzurra, stabilendo un record personale. La presenza dello scozzese si è fatta notare nel corso dell'incontro, con una performance che ha contribuito a un risultato importante per il Napoli. La squadra partenopea ha affrontato la sfida con il centrocampista in campo, ottenendo un risultato significativo.

Scott McTominay continua a lasciare il segno con la maglia del Napoli. Nella sfida contro il Cagliari, lo scozzese ha toccato quota 19 gol in Serie A, un traguardo che racconta molto del suo impatto nel campionato italiano. Il dato colpisce perché arriva in appena 59 presenze, numeri che lo mettono a confronto diretto con la sua esperienza al Manchester United. Una crescita evidente, che conferma il suo ruolo sempre più centrale nel progetto azzurro. Un rendimento da protagonista in Serie A. “Scott McTominay ha raggiunto quota 19 gol in 59 presenze in Serie A con il Napoli, eguagliando il numero di reti realizzate con la maglia del Manchester United in Premier League, ma in più del triplo degli incontri (19 in 178 match). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it Articoli correlati Leggi anche: Napoli, McTominay: c’è un dato allarmante che lo riguarda Napoli, il dato a sfavore è impressionante: è successo tutto in Serie AC’è un numero che accompagna la stagione del Napoli e che continua a far discutere tifosi e addetti ai lavori. Parole da LEADER di #McTominay dopo #InterNapoli #DAZN Una selezione di notizie su Cagliari Napoli che record per... Temi più discussi: Cagliari-Napoli, tornano i fab four: la sfida è lanciata; Tabellino partita Cagliari vs Napoli; Cagliari - Napoli, l'arrivo degli azzurri in Sardegna; SportMediaset: Napoli, sfida al Cagliari con i big Video. Live Cagliari-Napoli 0-1, inizia il secondo tempo: nessun cambio per ConteIl Cagliari rischia grosso: tre sconfitte nelle ultime cinque gare giocate e solessi punti di distanza dalla Cremonese, terzultima. E' ora di ospitare una squadra non proprio semplice, ... ilmattino.it Cagliari-Napoli, il risultato in diretta LIVELa 30^ giornata di Serie A si apre con la sfida della Unipol Domus. Passano appena due minuti e il Napoli la sblocca con McTominay. Il Cagliari cerca di reagire, in particolare con Esposito. Diretta s ... sport.sky.it Serie A, Cagliari-Napoli 0-1 dopo 45’: McTominay subito in gol al 2° minuto Stadio di Cagliari Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-serie-a-giornata-30-inter-milan-napoli-roma-juventus-como-lec - facebook.com facebook Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: c’è Folorunsho, conferma per Sulemana x.com