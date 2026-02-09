Napoli il dato a sfavore è impressionante | è successo tutto in Serie A

Questa stagione, il Napoli si trova di fronte a un dato che fa discutere tutti. In Serie A, le sconfitte e le difficoltà sono arrivate senza sosta, lasciando i tifosi preoccupati e gli esperti a cercare risposte. La squadra sembra aver perso il ritmo e ora tutti si chiedono cosa stia succedendo.

C’è un numero che accompagna la stagione del Napoli e che continua a far discutere tifosi e addetti ai lavori. Dopo 24 giornate di Serie A, la squadra azzurra è quella che ha subito più rigori contro, insieme al Milan. Un dato che pesa, soprattutto se confrontato con i pochi penalty concessi a favore. L’ultimo episodio, arrivato a Genova, ha riacceso il dibattito e riportato l’attenzione su una statistica che racconta una parte del campionato del Napoli, tra campo, episodi e andamento altalenante. Il dato sui rigori contro. Il Napoli è, insieme al Milan, la squadra che ha subito più rigori contro in Serie A. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

