Napoli McTominay | c’è un dato allarmante che lo riguarda

Durante la partita contro il Genoa, Scott McTominay si è infortunato a causa di un’infiammazione al tendine del gluteo, un problema che lo ha costretto a lasciare il campo. La causa del dolore risiede in un infortunio precedente mai completamente superato, che ora si ripresenta. Il centrocampista britannico ha mostrato segni di disagio mentre correva, e i medici hanno deciso di intervenire subito. La sua condizione preoccupa i tifosi del Napoli.

Scott Mctominay, durante la partita contro il Genoa, ha subito un infortunio. A colpirlo è stato un fantasma del passato: un’infiammazione al tendine del gluteo. Da quel giorno, il centrocampista non ha più messo piede in campo e da quello stesso momento il Napoli non ha portato a casa nessuna vittoria. Anzi, il club partenopeo, dopo Marassi, ha collezionato una serie pareggi, prima contro il Como, poi contro la Roma. Lo strike finale è arrivato la scorsa domenica, con la sconfitta contro l’Atalanta, che ha vinto 2-1. È evidente che la squadra abbia risentito dell’assenza dello scozzese. Le parole del mister Antonio Conte sul centrocampista, prima del match a Bergamo:” McTominay? Dovete parlare coi dottori. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche: Precedente preoccupante verso Napoli – Bologna: il dato riguarda Conte

Cabal si riscopre goleador: l’impressionante dato che riguarda il difensore colombiano della JuventusCabal, difensore colombiano della Juventus, sorprende tutti con un dato impressionante legato alla sua capacità di segnare.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Napoli, riecco McTominay: contro l'Atalanta Conte ritrova il suo guerriero; Napoli, McTominay: Ho un problema al tendine che va gestito, Conte è diverso dagli altri; Napoli nei guai, McTominay verso il forfait per la sfida Champions contro la Roma; Atalanta-Napoli, probabili formazioni: McTominay in dubbio, si scalda Gilmour.

Napoli, McTominay: c’è un dato allarmante che lo riguardaScott Mctominay, durante la partita contro il Genoa, ha subito un infortunio. A colpirlo è stato un fantasma del passato: un’infiammazione al tendine del gluteo. dailynews24.it

McTominay, rivederlo a Verona è una speranza e non una certezza (senza di lui il Napoli non ha mai vinto)McTominay a Verona? Non si sa. Anguissa ha cominciato ad allenarsi parzialmente in gruppo e spera di essere convocato per Verona ... ilnapolista.it

È un Napoli che senza McTominay non sa vincere: a confermarlo sono anche i dati Nelle ultime tre partite senza lo scozzese, il Napoli non è riuscito a trovare la vittoria: un dato che, se si considera anche la sconfitta in casa contro il Torino (altra occasione - facebook.com facebook

Conte sull’infortunio McTominay: "Non si capisce quando potrà tornare" #SkySport #Conte #SerieA #Napoli #McTominay x.com