Cagliari Napoli 0-1 | decide McTominay dopo 2? Solo giallo per Lobotka – FOTO

Nel match tra Cagliari e Napoli, termina con una vittoria per 1-0 grazie a un gol di McTominay al secondo minuto. Durante la partita, Lobotka riceve un solo cartellino giallo per un intervento giudicato pericoloso su Folorunsho. La partita si è svolta senza ulteriori episodi significativi e si conclude con questa vittoria che permette alla squadra ospite di ottenere i tre punti.

Cagliari Napoli 0-1: decide McTominay dopo 2?. Solo giallo per Lobotka per un intervento pericoloso ai danni Folorunsho. Il Napoli di Antonio Conte continua la sua marcia spedita, espugnando la Unipol Domus di Cagliari grazie a un avvio fulmineo. Agli azzurri basta infatti poco più di un minuto per sbloccare la contesa: è Scott McTominay a vestire i panni del rapace d’area, approfittando di una disattenzione difensiva dei padroni di casa per siglare il gol vittoria. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Nonostante una prestazione non brillante per l’intero arco dei novanta minuti e una sofferenza marcata nel finale, il Napoli centra la quarta vittoria consecutiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cagliari Napoli 0-1: decide McTominay dopo 2?. Solo giallo per Lobotka – FOTO Articoli correlati Napoli di misura sul Cagliari: decide McTominay dopo 60 secondiIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Leggi anche: Cagliari-Napoli 0-1, decide McTominay: Conte secondo a -6 dalla vetta Tutto quello che riguarda Cagliari Napoli Temi più discussi: Cagliari-Napoli oggi, dove vedere la partita in TV e streaming: le formazioni ufficiali; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Cagliari-Napoli: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Cagliari-Napoli, dirige Mariani: numeri e precedenti. Cagliari-Napoli 0-1, le pagelle: McTominay (7) decisivo, Palestra (5,5) sottotono, De Bruyne (6) a sprazziSi fa trovare pronto in fase di impostazione. Sbaglia un rinvio, svetta sui palloni alti con sicurezza. Segna dopo appena due minuti il settimo gol del suo campionato. Conte lo riporta in mediana ad i ... ilmessaggero.it Cagliari-Napoli 0-1, fa tutto McTominay ad inizio partita: Conte può sorridereIl Cagliari rischia grosso: tre sconfitte nelle ultime cinque gare giocate e solessi punti di distanza dalla Cremonese, terzultima. E' ora di ospitare una squadra non proprio semplice, ... ilmattino.it Cagliari-Napoli, marcatori e tabellino https://mdst.it/4lHQwYN #SportMediaset - facebook.com facebook ULTIM'ORA SERIE A 30ª Giornata Cagliari-Napoli 0-1 #McTominay (2') #SkySport #SkySerieA #CagliariNapoli x.com