Alle 18:30 il Napoli affronta il Cagliari nella trentesima giornata di Serie A. De Bruyne e McTominay tornano a giocare dal primo minuto dopo alcuni impegni. La partita si svolge allo stadio della città sarda e termina con il risultato di 0-0. Entrambe le squadre scendono in campo con le formazioni ufficiali comunicate poco prima del calcio d’inizio.

Il Napoli affronta il Cagliari per la trentesima giornata di Serie A, primo match di giornata alle ore 18:30 della giornata odierna. P er la sfida contro i sardi Conte si affida dal primo minuto ai ritorni di McTominay, De Bruyne e Lobotka. I primi due impiegati dietro Hojlund, posizioni precedentemente occupate da Alisson ed Elmas, che questa volta si siedono in panchina. In mezzo al campo, a sorpresa ci sarà il doppio play, con il ritorno di Lobotka vicino a Gilmour. Sulle face confermato Politano, dopo aver ritrovato la rete tanto attesa, mentre sulla sinistra ci sarà Gutierrez dall’inizio e non Spinazzola. Pisacane dall’altro lato si affida alla coppia offensiva composta da Esposito e l’ex Folorunsho, Caprile confermato tra i pali, altro ex della contesa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cagliari-Napoli 0-0, tornano De Bruyne e McTominay dal primo minuto (LIVE)

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