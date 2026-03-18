De Bruyne e McTominay sono stati schierati dal primo minuto nella formazione. De Bruyne gioca nel tridente offensivo, mentre McTominay si posiziona in mediana. Entrambi sono stati titolari nella partita appena disputata. La scelta di schierarli in queste posizioni ha riguardato le formazioni ufficiali della squadra.

Erano stati il pomo della discordia a inizio stagione: non si sapeva dove piazzarli in campo perché con De Bruyne là in mezzo, McTominay non era più lo stesso, non aveva più la licenza di spaziare e di inserirsi. Conte li proporrà venerdì a Cagliari. Con il belga nel tridente, al fianco di Alisson Santos e Hojlund, e lo scozzese più dietro, al fianco di Gilmour. Ne Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina: Antonio Conte ha apprezzato i progressi del suo campione e sta valutando di lanciarlo dal primo minuto venerdì (si gioca alle 18.30, diretta su Dazn) nella trasferta alla Unipol Domus contro il Cagliari, appuntamento fondamentale per gli azzurri, a caccia del quarto successo consecutivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tornano De Bruyne e McTominay dal primo minuto: Kdb nel tridente, Scott in mediana (Repubblica)

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