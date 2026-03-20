Cade dalla bici con il padre grave bimbo di 9 anni

Un bambino di 9 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla bicicletta mentre tornava a casa con il padre a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. L’incidente è avvenuto nei pressi della pista ciclopedonale e dell’ingresso di un’abitazione privata, poco prima di arrivare a destinazione. Il bambino è stato soccorso e trasportato in ospedale.

Guastalla (Reggio Emilia), 20 marzo 2026 - Stava tornando a casa dalla vicina scuola elementare, accompagnato in bici dal padre quando, ormai quasi giunto a destinazione, si è verificata la caduta in bici, tra la pista ciclopedonale e l’imbocco del vialetto dell’abitazione privata. Nella caduta il genitore non ha riportato traumi mentre il figlio di nove anni ha battuto la testa sul terreno, riportando un trauma cranico commotivo. E’ accaduto nel primo pomeriggio a San Martino di Guastalla, in via Ville, non distante dalla chiesa parrocchiale. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi con l’ambulanza della Croce rossa locale, raggiunta dall’automedica della Bassa e dall’elisoccorso di Parma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cade dalla bici con il padre, grave bimbo di 9 anni Articoli correlati Leggi anche: Grave incidente: 74enne cade dalla bici e muore poco dopo Cade dalla bici e poi viene investito da un camion: grave 28enneBallabio (Lecco), 10 febbraio 2026 – Prima la caduta dalla bici, poi il camion che lo ha investito. Altri aggiornamenti su Cade dalla bici con il padre grave... Temi più discussi: Cade dalla bici sul lungolago: grave 61enne; Chiusdino: cade dalla bici; 40enne portato in codice 2 alle Scotte; Finisce con la bici nei binari e cade. Ciclista resta ferito; Tredicenne cade con la bicicletta: trasportato in codice rosso al Santo Stefano. Pensionato cade dalla bici per colpa di una buca e muore. L’ex sindaco accusato di omicidio stradaleNel settembre 2023 era caduto dalla bici per colpa di una buca a Collegno, nel Torinese. Un incidente fatale per Aldovino Lancia, 70 anni, che non era sopravvissuto, anche a seguito del ricovero ... blitzquotidiano.it Cade dalla bici a Mandello, soccorsa una donna di 57 anniIntervento dell’ambulanza e dell’automedica poco dopo le 8 di oggi, martedì La donna è stata trasportata all’ospedale in codice giallo (mediamente critico) MANDELLO – Intervento dei soccorsi nella mat ... msn.com Le strappano la collana e cade a terra: paura per una passante in pieno centro x.com VIDEO| Frammento di un missile balistico iraniano cade su un’auto in Israele - facebook.com facebook