Grave incidente | 74enne cade dalla bici e muore poco dopo

Un uomo di 74 anni è morto ieri pomeriggio in un incidente sulla strada provinciale 51. L’uomo stava pedalando in bicicletta quando, poco dopo le 13, è caduto e ha riportato ferite gravissime. Nonostante i soccorsi, è morto poco dopo all’ospedale. La polizia sta indagando sulle cause della caduta.

Da Usmate Velate a Casatenovo (Lecco) in bicicletta. Poi il tragico incidente, avvenuto poco dopo le 13 di ieri, domenica 1 febbraio in via Sirtori, lungo la Sp 51. A rimanere coinvolto è stato un uomo di 74anni originario di Usmate, caduto improvvisamente dalla sua bici, per motivi ancora in fase di accertamento. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto i sanitari del 118 sono arrivati in codice rosso con un’ambulanza e due automediche di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza. Le condizioni dell’uomo sono apparse immediatamente citriche. Il 74enne è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Vimercate.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Usmate Velate Incidente, cade dalla bici a Monza: 70enne grave in ospedale Un grave incidente si è verificato oggi nel pomeriggio a Monza, lungo via della Birona. Donna di 79 anni cade mentre va in bici e muore poco dopo: malore o pirata della strada? Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Usmate Velate Grave incidente: 74enne cade dalla bici e muore poco dopoDa Usmate Velate a Casatenovo (Lecco) in bicicletta. Poi il tragico incidente, avvenuto poco dopo le 13 di ieri, domenica 1 febbraio in via Sirtori, lungo la Sp 51. A rimanere coinvolto è stato un ... monzatoday.it Grave incidente all’alba a Castione: scooterista quarantenne in condizioni critiche dopo scontro. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.