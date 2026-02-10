Cade dalla bici e poi viene investito da un camion | grave 28enne

Questa mattina a Ballabio, un giovane di 28 anni è caduto dalla bici e subito dopo è stato investito da un camion. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada trafficato, ma al momento non sono chiare le cause esatte. Il ragazzo è stato soccorso immediatamente e trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto sono arrivati i vigili e le forze dell’ordine per i rilievi e per chiarire come si sia verificato l’incidente.

Ballabio (Lecco), 10 febbraio 2026 – Prima la caduta dalla bici, poi il camion che lo ha investito. Questa mattina un ciclista di 28 anni è scivolato sull'asfalto. Dopo essere caduto a terra, un camionista che lo ha urtato. L'incidente è successo lungo la Sp 62, la vecchia provinciale Lecco – Ballabio, tra Lecco e Ballabio appunto. Il 28enne stava procedendo in discesa: mentre affrontava la cosiddetta curva dell'anguria, un tornante molto insidioso, è scivolato per il fondo della strada sdrucciolevole.

