Un caccia F-35 statunitense è stato colpito mentre sorvolava l’Iran, secondo le fonti Osint e alcune conferme del Pentagono. L’incidente si è verificato durante un’operazione in un’area non precisata del paese. I dettagli sull’accaduto sono ancora limitati, ma l’aereo ha subito danni causati dal fuoco di terra iraniano.

L’atterraggio d’emergenza di un F-35 colpito nei cieli dell’Iran solleva interrogativi sull’efficacia delle difese iraniane Il caccia stealth, entrato nel mirino di un sistema antiaereo superstite, si suppone dotato di un sistema di puntamento elettro-ottico a infrarossi, sarebbe stato costretto a effettuare un atterraggio d’emergenza in una base non identificata del Medio Oriente, probabilmente in Kuwait. Il Centcom, Comando centrale degli Stati Uniti responsabile dell’operazione Epic Fury, ha confermato l’informazione, smentendo l’abbattimento rivendicato dall’Iran, riferendo che il pilota del sofisticato velivolo da combattimento di 5ª generazione è in condizioni stabili e che è stata aperta un’indagine sull’accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caccia colpito sui cieli dell'Iran: cosa è successo davvero all'F-35 Usa

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