Duello aereo tra caccia J-16 e F-16 | cosa è successo sui cieli di Taiwan

Due caccia, un J-16 cinese e un F-16 statunitense, si sono sfidati in un duello aereo nei cieli di Taiwan tra il 29 e il 30 dicembre. L’esercitazione cinese chiamata “Justice Mission 2025” ha portato a un confronto diretto tra le forze aeree delle due potenze, al centro di una crescente tensione nella regione.

Il 29 e 30 dicembre 2025, la Repubblica Popolare Cinese (Rpc) ha condotto un'esercitazione su larga scala nell'area geografica intorno a Taiwan denominata “Justice Mission 2025”. Come annunciato all'inizio dell'esercitazione dal Comando del Teatro Orientale dell'Esercito Popolare di Liberazione, le manovre si sono concentrate su pattugliamenti di prontezza al combattimento marittimo e aereo, conquista della superiorità generale, blocco di porti e territori chiave e “deterrenza tridimensionale della linea esterna” nella regione marittima intorno a Taiwan. Non è affatto la prima volta che la Rpc si addestra per simulare un blocco dell'isola che Pechino considera come suo territorio, ma in occasione di “Justice Mission” i caccia cinesi coinvolti nelle manovre militari hanno messo in atto manovre particolarmente aggressive nei confronti dei caccia taiwanesi, in una serie di incidenti avvenuti principalmente il 29 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

