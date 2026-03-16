Un forte boato ha scosso i cieli di Roma in un pomeriggio qualunque, catturando l’attenzione di residenti e passanti. La detonazione, descritta come intensa e improvvisa, ha fatto risuonare il suono per le strade della città, lasciando molti a chiedersi cosa fosse successo e attirando l’attenzione di chi si trovava nelle vicinanze. Non sono stati segnalati altri dettagli al momento.

Un boato improvviso e profondo ha squarciato la quiete di un pomeriggio apparentemente comune, vibrando nelle ossa di chiunque si trovasse all’aperto o dietro i vetri delle finestre. Per alcuni secondi, il tempo è sembrato fermarsi mentre le persone si scambiavano sguardi carichi di interrogativi, con il pensiero che correva istintivamente a una scossa tellurica o a un evento drammatico di natura ignota. Solo alzando gli occhi verso l’azzurro è stato possibile scorgere le sagome metalliche che sfrecciavano veloci, lasciando dietro di sé il rombo possente dei motori e la consapevolezza che quel rumore, così simile a un tuono artificiale, non era presagio di sventura ma l’annuncio di una solenne celebrazione imminente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Boato sui cieli di Roma! “Una cosa indescrivibile!”: cosa è successo, la verità

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