Byd introduce un nuovo spot dedicato alla tecnologia DM-i Super Hybrid, un'innovazione che punta a migliorare le prestazioni e l'efficienza dei veicoli ibridi. La campagna pubblicitaria mostra chiaramente come questa soluzione rappresenti un passo avanti nel settore della mobilità a energia alternativa. Il messaggio evidenzia le caratteristiche distintive della tecnologia e il suo ruolo nel mercato attuale.

Chiaro il messaggio del video, presentato nella settimana di Sanremo: l’innovazione non si ferma e ciò che ieri rappresentava un progresso, come il motore plug-in tradizionale, oggi può essere superato. Byd, leader mondiale nella mobilità a nuova energia, ha presentato il nuovo spot dedicato alla tecnologia DM-i Super Hybrid. Una comunicazione diretta, distintiva e fuori dagli schemi, perfettamente in linea con il posizionamento del brand e con una visione orientata all’innovazione tecnologica. Lo spot nasce come una creatività tailor made, sviluppata in occasione della settimana di Sanremo. L’obiettivo è coinvolgere l’audience attraverso una storia che va oltre il mondo automotive, raccontando l’evoluzione della tecnologia attraverso lo sguardo di Byd. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Byd lancia lo spot DM-i Super Hybrid: l’evoluzione dell’ibrido è già realtà

Volkswagen lancia i “Super Hybrid Days”,(Adnkronos) – Volkswagen rafforza ulteriromente la strategia di promozione della mobilità elettrificata in Italia con il ritorno dei “Super Hybrid...

Super Mario Galaxy Movie | Lo spot giurassico del Super BowlIl franchise d’animazione più redditizio di sempre si prepara a un salto gravitazionale.

Temi più discussi: BYD porta in tv lo spot DM-i Super Hybrid durante la settimana di Sanremo; Byd lancia lo spot dedicato alla tecnologia DM-i Super Hybrid; BYD lancia spot DM-i Super Hybrid Evoluzione dell’ibrido è già realtà; BYD lancia lo spot DM-i Super Hybrid: l’evoluzione dell’ibrido è già realtà.

Byd lancia lo spot dedicato alla tecnologia DM-i Super HybridLa rubrica Motori a cura di ItalPress su ticinonotizie.it MILANO (ITALPRESS) – BYD presenta il nuovo spot dedicato alla tecnologia DM-i Super Hybrid. L’obiettivo è coinvolgere l’audience attraverso un ... ticinonotizie.it

BYD lancia lo spot DM-i Super Hybrid: l’evoluzione dell’ibrido è già realtàBYD, leader mondiale nella mobilità a nuova energia, lancia un nuovo spot pensato per raccontare la propria visione innovativa e la continua evoluzione della tecnologia applicata al mondo dell’automot ... megamodo.com

Geely Starray EM-i Super Hybrid è presenza, carattere, energia Design accattivante, interni spaziosi e un’esperienza di guida che gira attorno a te. In una parola BELLISSIMA. #GeelyItalia #GeelyAuto - facebook.com facebook

BYD Sealion 06 DM-i, una nuova Super Hybrid debutta in Cina: 220 km in elettrico x.com