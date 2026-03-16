Butterfly Effect incontro sulla sicurezza stradale con gli studenti del Liceo
Il 16 marzo 2026 si è tenuto un incontro sulla sicurezza stradale con gli studenti del Liceo di Arezzo, intitolato
Arezzo, 16 marzo 2026 – “ Butterfly Effect”, incontro sulla sicurezza stradale con gli studenti del Liceo. Giovedì 19 marzo alle ore 9:45, nell’Aula Magna dell’Istituto Superiore “G. da Castiglione” di Castiglion Fiorentino, si terrà l’incontro dal titolo “Butterfly Effect”, un momento di riflessione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale rivolto agli studenti delle classi quinte. L’iniziativa, promossa nell’ambito delle Politiche Giovanili del Comune di Castiglion Fiorentino, nasce dall’esperienza della Camminata delle Farfalle, la manifestazione dedicata alla memoria di Federica Canneti, la giovane castiglionese scomparsa in un tragico incidente stradale nell’ottobre del 2022. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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