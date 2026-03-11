Tonno ritirato dai supermercati la marca famosa | Buttatelo!

Un richiamo precauzionale riguarda un lotto di filetti di tonno all’olio di oliva venduti nei supermercati con il marchio Conad. La decisione è stata presa a causa di possibili corpi estranei trovati all’interno delle confezioni. La vendita dei prodotti coinvolti è stata interrotta e i clienti sono invitati a non consumarli. La comunicazione è stata diffusa dalle autorità competenti.

È stato disposto un richiamo precauzionale relativo a un prodotto ittico venduto nei supermercati. Il provvedimento riguarda un lotto di filetti di tonno all'olio di oliva a marchio Conad, segnalato per una possibile presenza di corpi estranei all'interno delle confezioni. L'avviso è stato diffuso dalla catena di distribuzione, con l'obiettivo di prevenire rischi per i consumatori. Al momento la gestione del richiamo risulta coordinata tra produttore e distributore, in attesa della pubblicazione della comunicazione ufficiale sul portale del Ministero della Salute. Richiamo tonno Conad: quale prodotto è interessato. Il richiamo interessa esclusivamente i vasi in vetro da 300 grammi identificati dal numero di lotto L30 1R.