A Busto Arsizio un uomo di 49 anni è stato arrestato con l’accusa di truffa aggravata dopo aver finto di essere un poliziotto con un distintivo falso. L’uomo ha visitato due case, riuscendo a sottrarre denaro e gioielli; tra i beni rubati ci sono circa 11.000 euro. La polizia ha fermato il sospettato e sequestrato il distintivo tarocco.

Un arresto a Busto Arsizio, dove un uomo di 49 anni è stato fermato in flagranza di truffa aggravata ai danni di una donna di 52 anni e della madre anziana, dopo essersi finto poliziotto per sottrarre loro 750 euro in contanti e monili d’oro per un valore di 11 mila euro. L’intervento è avvenuto nella giornata di martedì 17 marzo 2026, come comunicato dalle forze dell’ordine. Operazione della Polizia di Stato: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Busto Arsizio hanno condotto un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto dei reati predatori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Busto Arsizio, il finto poliziotto col distintivo tarocco svuota la casa a due donne: preso con 11mila euro

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