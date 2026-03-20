bureau veritas in italia il 2025 oltre il tetto dei 280 milioni

Bureau Veritas in Italia ha registrato un fatturato superiore ai 280 milioni di euro nel 2025. Nel corso dell'ultimo anno, 28.100 aziende hanno usufruito dei suoi servizi di certificazione e controllo. L'azienda opera in diversi settori offrendo soluzioni di verifica e conformità per le imprese italiane. I numeri indicano una crescita rispetto agli anni precedenti, con un aumento delle aziende clienti.

Con 28.100 aziende che hanno acquistato i suoi servizi nel corso dell'ultimo anno, Bureau Veritas in Italia presenta un bilancio che non solo registra vendite più che raddoppiate rispetto al 2020, ma anche un aumento del valore della produzione – che supera i 280 milioni di € – di oltre il 30% rispetto al 2024 e un incremento del 25% degli occupati, saliti a quota 1500. La politica di sviluppo per linee interne, ma specialmente con acquisizioni dall'alto peso strategico, ha consentito alla controllata italiana del principale gruppo mondiale del testing, inspection e certification di raggiungere risultati eccezionali. Il 2025 è stato – come detto – caratterizzato da un forte impulso sul fronte delle acquisizioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Per noi la parità di genere significa fatti, non parole. Nel 2025 abbiamo ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022 con Bureau Veritas. Nel 2026, con l’audit di mantenimento, è stata confermata. Un risultato che riguarda tanto i processi interni quanto il nostro - facebook.com facebook