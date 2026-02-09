Domani apre a Rho la Borsa del turismo, con i dati di Enit che confermano: il settore turistico continua a spingere l’economia italiana. Entro il 2035, il turismo contribuirà con oltre 280 miliardi di euro al Pil e sosterrà quasi il 16% dei posti di lavoro. Il comparto resta uno dei pilastri di crescita del Paese, e le prospettive sono positive.

Alla vigilia della Borsa internazionale del turismo (Bit), che aprirà i battenti domani a Rho, i dati di Enit confermano quanto il comparto turistico sia un traino per la crescita economica, con l’Italia che consolida il proprio ruolo tra le destinazioni leader. L’impatto sull’occupazione e sul Pil e le prospettive future. Lo scorso anno, il turismo ha avuto un impatto del 13,2% sull’occupazione e di ben 237,4 miliardi di euro sul Pil. La crescita proseguirà anche nel prossimo decennio: secondo le stime di Enit, entro il 2035 l’incidenza sul Pil supererà i 282 miliardi, con una ricaduta sull’occupazione che sarà pari al 15,7%. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il turismo traina l’Italia: entro il 2035 avrà un impatto di oltre 280 miliardi di euro sul Pil e sosterrà quasi il 16% dell’occupazione

Il turismo in Italia continua a crescere e si aspetta che nel 2025 possa portare circa 237 miliardi di euro al Pil.

