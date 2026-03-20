Bureau Veritas Italia accelera la crescita di ricavi e occupati

Bureau Veritas Italia ha annunciato i risultati finanziari dell'ultimo anno, evidenziando un aumento sia nei ricavi che nel numero di dipendenti. La società, specializzata in servizi di ispezione, verifica, test e certificazione, ha presentato i dati relativi al bilancio annuale, confermando una crescita significativa in termini di fatturato e personale impiegato.

Ieri Bureau Veritas, società italiana attiva nei servizi di ispezione, verifica, test e certificazione per garantire la conformità di prodotti e infrastrutture, ha presentato il bilancio dell'ultimo anno. Con 28.100 aziende che hanno acquistato i suoi servizi nel corso del 2025, la società non solo ha registrato vendite più che raddoppiate rispetto al 2020, ma anche un aumento del valore della produzione - che supera i 280 milioni di euro - di oltre il 30% rispetto al 2024 e un incremento del 25% degli occupati, saliti a quota 1500. Il 2025 è stato anche caratterizzato da un forte impulso sul fronte delle acquisizioni, come quelle di Contec Aqs e le due controllate Exenet e Pmpi, che hanno portato ad un incremento delle vendite nel settore Building & Infrastructure pari al 134%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bureau Veritas Italia accelera la crescita di ricavi e occupati Articoli correlati Xenia accelera sul turismo, ricavi in crescita del 26% nel 2025BERGAMO (ITALPRESS) – Una piattaforma tecnologica e digitale al servizio dell’ospitalità e dell’accommodation, una catena alberghiera radicata nei... Leggi anche: Neodecortech, ricavi in crescita del 9,2%: vendite in calo in Italia, boom in Asia