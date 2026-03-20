Buon compleanno Spike Lee Guido Bertolaso Francesco Sini

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità, tra cui Spike Lee, noto regista statunitense, Guido Bertolaso, ex responsabile della Protezione Civile, e Francesco Sini, professionista nel settore sanitario. A questi si aggiungono Mattia Destro, calciatore, Guido Fabiani, politico, Antonio Bassolino, ex sindaco e governatore, e altri ancora. Sono ufficialmente nati in questa giornata vari protagonisti di ambiti diversi.

Buon compleanno Guido Bertolaso, Francesco Sini, Mattia Destro, Guido Fabiani, Antonio Bassolino, Giuseppe Pecoraro, Silvano Martina, Spike Lee, Catherine Ashton, Michele Piras, Isolde Kostner, Fernando Torres.. Oggi 20 marzo compiono gli anni: Francesco Sini, manager, giornalista; Marisa Caciolli, ex cestista; Giorgio de Giuseppe, politico; Giacomo Randazzo, dirigente sportivo; Piero Antonio Toma, giornalista; Guido Fabiani, ex rettore Roma Tre; Giovanni Nardi, giornalista; Alfredo Pesenti, ex calciatore Atalanta; Alida Cappellini, attrice, doppiatrice, scenografa; Arcangelo Pinelli, schermidore; Stefano Gragnani, attore; Alfio Speranza, politico; Antonio Bassolino, politico; Alberto Sinigaglia, giornalista; Roberta Amadei, cantante; Claudio Trachelio, ex atleta; Giancarlo Alessandrini, fumettista. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Spike Lee, Guido Bertolaso, Francesco Sini Articoli correlati Leggi anche: Buon compleanno Marco Parolo, Francesco Storace, Oriella Dorella Spike Lee ricorda Isiah Whitlock Jr.: "Ho perso un fratello"La star di The Wire era grande amico e fidato collaboratore del regista di Malcolm X e Inside Man, che l'ha ricordato con un toccante messaggio... Contenuti e approfondimenti su Buon compleanno Spike Lee Guido... Discussioni sull' argomento Al Doum & the Faryds – Bergamo Jazz Festival | ForNo One 19/03/26; Luca Canfora, il costumista di Paolo Sorrentino trovato morto nel mare di Capri: c'è un primo indagato; 19/03/2026 – FORNO ONE con FABRIZIO MR FORNO ONE; L'Inter supera i 90 milioni di followers sui social: crescita del 5% da inizio 2026. Buon compleanno Spike Lee, l'ultimo arrabbiato: ecco i suoi migliori film che trovate in streamingL'autore di Fa' la cosa giusta e Malcolm X compie oggi 66 anni: abbiamo selezionato per voi cinque film in streaming dentro una carriera all'insegna dell'impegno. Compie oggi 66 anni Spike Lee, uno ... comingsoon.it Dagli esordi con Spike Lee agli Oscar di Black Panther, . ha conquistato Hollywood! - facebook.com facebook