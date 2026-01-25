Buon compleanno Marco Parolo Francesco Storace Oriella Dorella

Il 25 gennaio è il giorno di compleanno di diverse personalità italiane e internazionali, tra cui Marco Parolo, Oriella Dorella, Toni Servillo e Robinho. È un momento di celebrazione per professionisti di vari settori, dalla politica alla cultura, dallo sport ai media. Questa giornata ricorda il contributo di queste figure, riconoscendo il loro ruolo nella società e il loro percorso professionale. Un pensiero di auguri a tutti coloro che festeggiano oggi il proprio compleanno.

Buon compleanno Marco Parolo, Francesco Storace, Paolo de Magistris, Vittorio Zincone, Staffan de Mistura, Oriella Dorella, Toni Servillo, Delia Murer, Giuseppe Laterza, Alessandro Baricco, Laura Ravetto, Silvia Fregolent, Xavi, Michela Rostan, Robinho, Matteo Leoni, Federico Mirarchi, Jacopo Guenna. Oggi 25 gennaio compiono gli anni: Vittorio Zincone, giornalista; Paolo de Magistris, manager; Angelo Raffaele Meo, informatico; Sebastiano Montali, politico. Inoltre, compiono gli anni: Felice Piemontese, scrittore, giornalista, poeta; Ignazio Zambito, vescovo; Pier Giuseppe Arcangeli, etnomusicologo, compositore; Filiberto Cecchi, generale; Paolo Nuti, ex calciatore Fiorentina, Verona, Foggia, Varese; Luigi Pogliana, ex calciatore Napoli; Cesare de Piccoli, politico; Paolo La Rosa, ammiraglio; Gianfranco Lamberti, politico; Ugo Marchetti, generale, politico; Staffan de Mistura, diplomatico.

