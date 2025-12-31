Spike Lee ricorda Isiah Whitlock Jr | Ho perso un fratello

Spike Lee ha condiviso un ricordo toccante di Isiah Whitlock Jr., definendolo “come un fratello”. L’attore, noto per il ruolo in The Wire, era stato un amico e collaboratore di lunga data del regista, coinvolto in film come Malcolm X e Inside Man. Il messaggio sui social esprime il dolore per la perdita e la stima per un artista che ha lasciato un segno importante nel cinema.

La star di The Wire era grande amico e fidato collaboratore del regista di Malcolm X e Inside Man, che l'ha ricordato con un toccante messaggio social. A poche ore di distanza dalla notizia della sua morte, Hollywood ha iniziato a ricordare sui social Isiah Whitlock Jr., la star di The Wire scomparsa a 71 anni. Noto per i suoi ruoli anche in Veep, Your Honor e Residence, Whitlock Jr. ha recitato in parecchi film di Spike Lee. Il regista americano è stato uno dei primi a pubblicare sul proprio account social un ricordo emozionante dell'attore, pubblicando una foto con Whitlock Jr., che partecipò a film come Da 5 Bloods e BlacKkKlansman.

Addio a Isiah Whitlock Jr, volto di “The Wire" - Whitlock ha interpretato Clay Davis dal 2002 al 2008, diventando uno dei volti più riconoscibili della serie creata da David Simon. tg24.sky.it

È morto Isiah Whitlock Jr., star di The Wire e dei film di Spike Lee - , volto di Clay Davis nella serie HBO The Wire, è morto a 71 anni. msn.com

