Buenavista bang club con il cantautore cubano con il Kalashnikov

Il Buenavista Social Club è stato al centro di un evento musicale che ha coinvolto un cantautore cubano e una performance con un Kalashnikov. Il pubblico ha ascoltato brani interpretati da artisti come Company Segundo e Ibrahim Ferrer, noti per le loro melodie intense e coinvolgenti. La serata ha celebrato le sonorità tradizionali cubane, mantenendo viva l’eredità di un progetto che ha suscitato grande interesse tra gli appassionati.

Quanto ci siamo dondolati, deliziati, sulle note dolci e forti come rum di Company Segundo e Ibrahim Ferrer, la scoperta del Buenavista Social Club di cui ancora ringraziamo Ry Cooder e il suo compagno d’avventura Wim Wenders. La musica che spazza il tempo al suono degli alisei, il décor rimasto imprigionato negli anni di Batista, il castrismo metabolizzato come una malattia dell’anima, sogno senza più promesse. Si poteva fare, che non ha mai amato Cuba? Un tantino meno amabile l’a sparata social (senza club) del cantautore cubano Silvio Rodríguez, “il poeta del popolo cubano” che ha scritto a proposito delle minacce di Trump: “Prendo il mio Kalashnikov, se mi attaccano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Buenavista bang club con il cantautore cubano con il Kalashnikov Articoli correlati Leggi anche: AEW: Ecco come è andato il violentissimo Chicago Street Fight tra FTR e Bang Bang Gang Accordo di McDonald’s con Cgil-Cisl-Uil per il contratto. È il Big-bang MacNon capita tutti i giorni di vedere che McDonald’s e Cgil-Cisl-Uil concludano due accordi nel giro di due mesi, uno dietro l’altro.