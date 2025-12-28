Gli FTR hanno mantenuto i titoli di coppia della AEW durante l’evento Worlds End, superando la Bang Bang Gang in un Chicago Street Fight durato 17 minuti. Dax Harwood e Cash Wheeler hanno affrontato Juice Robinson e Austin Gunn, confermando il loro status di campioni di categoria. La sfida si è rivelata intensa e combattuta, contribuendo a consolidare la loro leadership nel roster AEW.

Gli FTR sono ancora i campioni di coppia della AEW. A Worlds End, Dax Harwood e Cash Wheeler hanno sconfitto Juice Robinson e Austin Gunn della Bang Bang Gang in un Chicago Street Fight durato 17 minuti, difendendo con successo i loro AEW World Tag Team Championship. Il match si è trasformato immediatamente in una rissa totale che ha coinvolto ogni angolo dell’arena di Chicago: Harwood e Robinson sono finiti a lottare tra il pubblico, mentre Wheeler e Gunn si sono affrontati sulla rampa e sul palco. Armi improvvisate e un ginocchio martoriato. Stokely Hathaway, manager degli FTR, ha introdotto un tavolo nell’equazione fin dalle prime battute. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Ecco come è andato il violentissimo Chicago Street Fight tra FTR e Bang Bang Gang

