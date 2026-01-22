Accordo di McDonald’s con Cgil-Cisl-Uil per il contratto È il Big-bang Mac

Recentemente, McDonald’s ha stipulato un accordo con Cgil, Cisl e Uil per il rinnovo del contratto collettivo. È un risultato significativo che segna una collaborazione tra l'azienda e le principali sigle sindacali italiane. Questa novità, arrivata a breve distanza da un altro accordo, rappresenta un passo importante nel rapporto tra McDonald’s e il mondo del lavoro nel nostro paese.

Non capita tutti i giorni di vedere che McDonald’s e Cgil-Cisl-Uil concludano due accordi nel giro di due mesi, uno dietro l’altro. Il primo dopo 40 anni di presenza del grande marchio americano in Italia è un vero contratto integrativo aziendale, il secondo riguarda l’estensione a buona parte dei 700 franchisee indipendenti da McDonald’s dello stesso accordo stipulato dal gruppo per i dipendenti diretti. Non bisogna fare grande difficoltà per ricordarsi come i ristoranti della Grande Emme siano stati considerati dalla sociologia e dalla pubblicistica come le cattedrali del lavoro povero, tanto che per definire le mansioni ripetitive e a basso valore aggiunto si usava l’espressione “mc job”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

