Brunello e Rosso di Montalcino L’eccellenza della Toscana è diventata un’icona globale

Al Vinitaly 2026, il Consorzio del Brunello di Montalcino porta circa 112 aziende, di cui una sessantina con stand dedicati. Si tratta di uno degli eventi più importanti del settore vinicolo, dove il vino toscano si presenta come un simbolo riconosciuto a livello internazionale. La manifestazione si svolge in Italia e attira produttori e appassionati da tutto il mondo.

di Michele Mezzanzanica Saranno 112, di cui una sessantina con con stand propri, le aziende rappresentate dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino al Vinitaly 2026. Un appuntamento cruciale per il principe dei rossi toscani, che chiude il trittico dei principali appuntamenti europei dopo Wine Paris e ProWein, senza dimenticare il tradizionale Benvenuto Brunello negli Stati Uniti che quest’anno, oltre alla tradizionale tappa di New York, ha visto il debutto della denominazione in Texas, una delle principali piazze di consumo, che concentra circa la metà del mercato del Brunello negli States, con una crescita in volume che sfiora il +9%.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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