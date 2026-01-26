dalla corea a montalcino la famiglia lee acquista gli storici vigneti di brunello della tenuta cerbaia

La famiglia Lee ha acquisito i vigneti storici di Brunello della tenuta Cerbaia a Montalcino, confermando l’interesse internazionale per il patrimonio enologico toscano. Questa operazione riflette la crescente attenzione agli investimenti nel settore vinicolo italiano, che nel 2026 si conferma un punto di riferimento per qualità e tradizione. L’acquisto rappresenta un passo importante nel panorama delle proprietà di prestigio nel cuore della produzione di Brunello.

Montalcino (Siena), 26 gennaio 2026 – Il 2026 del vino italiano si apre anche nel segno delle compravendite e degli investimenti nei territori più prestigiosi. A Montalcino, uno dei nomi simbolo dell’enologia nazionale, la Tenuta Cerbaia passa di mano e inaugura una nuova fase della sua storia: la storica cantina del Brunello è stata infatti acquistata dalla famiglia Lee, con base a Londra, di origine coreana, attiva in diversi settori a livello internazionale e legata da tempo alla Toscana da una profonda passione per il vino. Una delle degustazioni della kermesse dedicata al Brunello di Montalcino, che quest’anno celebra la sua 34ª edizione L’operazione si inserisce in un contesto più ampio che negli ultimi anni ha visto i vigneti di Montalcino tra i più ricercati e valorizzati d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

