Renault Clio 35 anni di successi Da icona della mobilità urbana a modello globale

La Renault Clio, lanciata nel 1990 come erede della Renault 5, ha conquistato negli anni una posizione di rilievo nel segmento delle automobili compatte. Con oltre 35 anni di presenza sul mercato, rappresenta un esempio di affidabilità e innovazione nella mobilità urbana, evolvendosi da modello di successo locale a protagonista internazionale. La sua storia riflette l’impegno di Renault nel offrire veicoli pratici e di qualità per le esigenze quotidiane.

Erede di una leggenda come la Renault 5, la Renault Clio debutta nel 1990 con un obiettivo chiaro: diventare la citycar di riferimento in Europa. Compatta, moderna e ben equipaggiata per l'epoca, centra subito il bersaglio conquistando il titolo di Auto dell'Anno 1991 e avviando una carriera commerciale straordinaria. Negli anni Novanta e Duemila la Clio evolve senza snaturarsi. La seconda e la terza generazione migliorano comfort, sicurezza e qualità costruttiva, mentre l' immagine si rafforza anche grazie alle versioni sportive, dalla Williams alle successive RS, che ne consolidano il mito. Con la quarta serie, lanciata nel 2012, arriva una svolta stilistica: linee più personali e un design coerente con il nuovo corso Renault.

Immagina una vettura che unisce l’eredità storica di Renault con un futuro di prestazioni elevate. La nuova Renault Clio RS 2026 si presenta come una hot-hatch moderna, caratterizzata da un design audace, tecnologia all’avanguardia e un’anima sportiva. Un mix perfetto tra stile e sostanza, pronta a conquistare chi cerca emozioni di guida intense e un’auto che fa della performance il suo marchio di fabbrica.

