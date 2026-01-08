Eroina e bilancini l' alloggio popolare trasformata in una centrale dello spaccio | scatta l' arresto

Un alloggio popolare di Eroina e Bilancini è stato trasformato in una centrale dello spaccio. Nelle ultime settimane, l’immobile ha visto due arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla scoperta di attività illecite in un contesto abitativo precedentemente considerato tranquillo. L’indagine prosegue per approfondire l’estensione dell’operazione e garantire la sicurezza nella zona.

Arrestato due volte nel giro di pochi giorni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella rete degli agenti della Squadra Mobile è finito un cittadino italiano, già noto alle forze dell'ordine per episodi di microcriminalità.Il primo arresto è avvenuto in un parco del centro.

