C’era una volta la cabina telefonica Trasformata in base dello spaccio e colonnina per ricaricare i telefoni
Con una buona dose di ingegno e di manualità, la vecchia cabina telefonica sul Molo – uno degli ultimi apparecchi rimasti dell’era pre-cellulare e sfuggita allo smantellamento di massa – si era trasformata in una postazione abusivissima per la ricarica degli smartphone. Fino a qualche ora fa un groviglio di fili, di prese di corrente, ciabatte e by-pass penzolavano dall’alto, avvolgendo la gettoniera come la gramigna che intanto cresce spontanea. A notare e segnalare la curiosa "mutazione" era stato un attento osservatore, che aveva immortalato la vecchia cabina in uno scatto e l’aveva condiviso sui social. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Una katana e un fucile per difendere la base dello spaccio
Leggi anche: La casa è una base dello spaccio di farmaci oppioidi
C’era una volta la cabina telefonica. Trasformata in base dello spaccio e colonnina per ricaricare i telefoni - Ma restano le preoccupazioni per i giri intorno al vecchio Politeama. msn.com
Cabina telefonica addio: Tim non dovrà più garantire il servizio - La cabina telefonica è come un monolite che spunta dal cemento, retaggio di un un'epoca che non esiste più, ci siamo sempre chiesti che cosa ci facesse ancora lì, nel tempo della comunicazione a ... wired.it
Non è una semplice crociera. È un evento che capita una volta nella vita. Il 12 agosto 2026 il Sole scomparirà completamente… e potrai assistere all’eclissi solare totale dal mare, comodamente dal balcone della tua cabina, a bordo di Costa Pacifica. Orizzo - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.