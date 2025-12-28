C’era una volta la cabina telefonica Trasformata in base dello spaccio e colonnina per ricaricare i telefoni

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con una buona dose di ingegno e di manualità, la vecchia cabina telefonica sul Molo – uno degli ultimi apparecchi rimasti dell’era pre-cellulare e sfuggita allo smantellamento di massa – si era trasformata in una postazione abusivissima per la ricarica degli smartphone. Fino a qualche ora fa un groviglio di fili, di prese di corrente, ciabatte e by-pass penzolavano dall’alto, avvolgendo la gettoniera come la gramigna che intanto cresce spontanea. A notare e segnalare la curiosa "mutazione" era stato un attento osservatore, che aveva immortalato la vecchia cabina in uno scatto e l’aveva condiviso sui social. 🔗 Leggi su Lanazione.it

