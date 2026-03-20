Bruce Willis compie 71 anni le dediche social di Emma Heming e Demi Moore | Tutto ciò di cui hai bisogno è amore

Bruce Willis compie 71 anni e riceve numerose dediche sui social. Emma Heming e Demi Moore hanno pubblicato messaggi per celebrare il suo compleanno, con Demi Moore che ha scritto: «Tutto ciò di cui hai bisogno è amore». Nel 2023, Willis è stato diagnosticato con una demenza frontotemporale, malattia che sta influenzando la sua salute.

Le condizioni del divo negli ultimi mesi sarebbero molto peggiorate: oggi secondo le indiscrezioni non sarebbe più in grado di parlare o camminare. Certo è che da quando si è ammalato tutta la sua famiglia si è stretta in un grande abbraccio pieno di affetto attorno a lui. Ora, nel giorno del settantunesimo compleanno di Bruce, Demi ha voluto dedicargli un toccante tributo social. E lo stesso ha fatto l'attuale moglie Emma Heming, pubblicando su Instagram una vecchia foto che ritrae il divo sorridente in riva al mare: «Oggi festeggiamo il compleanno di Bruce» ha scritto Emma a corredo dell'immagine. L'attrice ha approfittato... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Tutto quello che riguarda Bruce Willis

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