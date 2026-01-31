Brambilla | Continuiamo sulla nostra strada Conosciamo bene Cerri ha caratteristiche che ci mancavano

La Juventus ha fatto il punto sulla sua campagna acquisti. Brambilla ha detto che il club continuerà a seguire la propria linea e che conoscono bene Cerri, uno che può portare le caratteristiche che mancano alla squadra. Nulla di più, niente annunci sorprendenti, solo conferme su un percorso già avviato.

Le parole del tecnico della Juventus Next Gen. Torna a giocare tra le mure amiche la Juventus Next Gen, dopo la trasferta contro la capolista Arezzo. In occasione della ventiquattresima giornata di campionato i bianconeri affronteranno ad Alessandria il Pineto. Fischio d'inizio fissato ad Alessandria domani, domenica 1° febbraio 2026, alle ore 14:30. Massimo Brambilla ha presentato così, alla vigilia, la sfida contro la squadra abruzzese. KO CON L'AREZZO – «Eravamo consapevoli che, pur facendo una partita buona, avremmo potuto anche non fare risultato contro una squadra come l'Arezzo.

