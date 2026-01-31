Brambilla | Continuiamo sulla nostra strada Conosciamo bene Cerri ha caratteristiche che ci mancavano

La Juventus ha fatto il punto sulla sua campagna acquisti. Brambilla ha detto che il club continuerà a seguire la propria linea e che conoscono bene Cerri, uno che può portare le caratteristiche che mancano alla squadra. Nulla di più, niente annunci sorprendenti, solo conferme su un percorso già avviato.

. Le parole del tecnico della Juventus Next Gen. Torna a giocare tra le mura amiche la  Juventus Next Gen, dopo la trasferta contro la capolista Arezzo. In occasione della ventiquattresima giornata di campionato i bianconeri affronteranno ad Alessandria il  Pineto. Fischio d’inizio fissato ad Alessandria domani,  domenica 1° febbraio 2026, alle  ore 14:30. Massimo  Brambilla  ha presentato così, alla vigilia, la sfida contro la squadra abruzzese. KO CON L’AREZZO – «Eravamo consapevoli che, pur facendo una partita buona, avremmo potuto anche non fare risultato contro una squadra come l’Arezzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

