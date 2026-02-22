Juventus Next Gen Brambilla svela su Licina | Deve ambientarsi ma è un ragazzo che ha delle prospettive importanti Deve solo pensare a questa cosa I convocati per il Campobasso!

Massimo Brambilla ha commentato il debutto di Adin Licina, evidenziando che il giovane ha bisogno di ambientarsi nel calcio italiano. La sua presenza tra i convocati per la partita contro il Campobasso mostra la fiducia della società nel suo potenziale. Brambilla sottolinea che Licina, nato nel 2007, possiede qualità importanti, ma deve ancora adattarsi al ritmo del campionato. La squadra punta molto sul suo sviluppo nelle prossime settimane.

Juventus Next Gen, Massimo Brambilla ha parlato così di Adin Licina. Le sue dichiarazioni sul talento classe 2007. Ai canali ufficiali bianconeri, Massimo Brambilla ha parlato così verso il match contro il Campobasso. Le sue dichiarazioni su Adin Licina ma non solo. LA TRASFERTA A RAVENNA – «Abbiamo analizzato, come sempre, gli aspetti positivi e quelli meno positivi. È stata una partita dove non abbiamo fatto bene, nel senso che abbiamo concesso tante ripartenze al Ravenna e se giochi una partita di questo tipo contro una squadra esperta come il Ravenna è difficile fare risultato. Non siamo stati all’altezza dei nostri avversari per poter vincere la partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus Next Gen, Brambilla sicuro: «Gli ultimi arrivati dovranno ambientarsi, le prestazioni ci danno fiducia»La Juventus Next Gen si prepara alla partita contro la vicecapolista.

Licina, il Next talento Juve si scalda: le parole di BrambillaBianconeri a Campobasso per rifarsi dopo la sconfitta contro il Ravenna. Il tecnico ha parole al miele per il neo arrivato ... tuttosport.com

Juve NG, Brambilla: A Ravenna non siamo stati all'altezza, voltiamo paginaSeconda trasferta consecutiva per la Juventus Next Gen, di scena domani alle 12:30 a Campobasso. Massimo Brambilla, allenatore bianconero, vuole riscattare il ko di Ravenna: Siamo reduci da ... tuttoc.com

@Campobasso1919 Juventus Next Gen "Antonio Molinari" Domenica 22 febbraio 12:30 @SkySport (ch. 251, 257), @NOWTV_It #SerieCSkyWifi x.com

Campobasso Football Club, domani la sfida con la Juventus Next Gen. Zauri: "Gara dura ma vogliamo vincere" Guarda il servizio - facebook.com facebook