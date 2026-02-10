Minacce e persecuzioni nei confronti dei genitori | 50enne finisce in carcere

I Carabinieri di Cascina hanno arrestato un uomo di 50 anni con l’accusa di aver minacciato e perseguitato i propri genitori. L’operazione è avvenuta nella mattinata di mercoledì scorso, quando il gip di Pisa ha firmato un’ordinanza di custodia cautelare. L’uomo ora si trova in cella, mentre le indagini continuano per chiarire meglio la natura delle minacce e delle persecuzioni.

Le indagini hanno permesso di ricostruire la vicenda. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine Nella mattinata dello scorso 7 febbraio i Carabinieri della Stazione di Cascina hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Pisa, nei confronti di un uomo di 50 anni.Il provvedimento scaturisce da un'articolata attività d'indagine che ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 50enne residente nel comune di Cascina, già noto alle forze dell'ordine.L’uomo avrebbe posto in essere, tra il marzo 2025 e il gennaio 2026, una serie di condotte vessatorie e minatorie nei confronti dei propri genitori.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Cascina Pisa

