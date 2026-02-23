Minacce di morte e richieste di denaro violando il divieto di avvicinamento al padre | 27enne in carcere

Un uomo di 27 anni è finito in carcere dopo aver violato il divieto di avvicinamento al padre, minacciandolo di morte e chiedendo denaro. La polizia lo ha individuato e arrestato dopo settimane di indagini e ricerche. Le autorità hanno spiegato che l'uomo ha continuato a molestare la vittima, nonostante le restrizioni. Ora si trova dietro le sbarre in attesa di ulteriori verifiche.

Dopo oltre un mese di ricerche i Carabinieri hanno individuato il rifugio dell'uomo, in un'area molto isolata di campagna Dopo oltre un mese di ricerche, è stato rintracciato e arrestato un uomo, che ora si trova in carcere per aggravamento della misura cautelare. Nella tarda mattinata del 18 febbraio, i carabinieri della stazione di Ravenna di via Alberoni, supportati da personale della sezione radiomobile del nucleo operativo della compagnia di Rimini, hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Forlì nei confronti di un 27enne.