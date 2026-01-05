Ancora botte in piazza Notte di eccessi a Fermo Un ragazzo ferito da banda di ’maranza’

Nella notte di Fermo si sono verificati nuovi episodi di violenza, con un ragazzo rimasto ferito in un episodio che coinvolge una banda di giovani. La situazione evidenzia ancora una volta le difficoltà legate alla movida e alle problematiche di ordine pubblico nel centro storico. È importante affrontare questi eventi con approcci concreti per garantire sicurezza e tranquillità a residenti e visitatori.

M come movida, M come maranza: un binomio che è ormai diventato sinonimo di violenza e distruzione della grande opera di rilancio del centro storico di Fermo e dei tanti locali che quotidianamente forniscono sano divertimento a giovani e meno giovani. Purtroppo la notte tra sabato e domenica lo hanno fatto di nuovo: un gruppetto di circa dieci giovanissimi tutti di origini magrebine e un albanese albanese, hanno preso di mira un ragazzo, lo hanno riconcorso e aggredito sotto gli occhi attoniti delle centinaia di persone presenti. E' accaduto in piazza del Popolo intorno all'una di notte quando, per cause ancora in corso d'accertamento, il gruppo di maranza ha preso di mira un ragazzo nel loggiato all'altezza dell'ex Discolandia.

