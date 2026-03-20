Nel 1995, un caposervizio di un quotidiano milanese chiede a un giovane cronista di coprire un comizio di Bossi in Porta Venezia. Bossi, leader di un movimento politico, si presenta come un capo-popolo che ha raggiunto un notevole successo e che nel tempo si è trovato anche in momenti di solitudine. La sua presenza pubblica e il suo ruolo emergono in questa occasione.

È il 1995. Il caposervizio di un quotidiano milanese chiede a un cronista alle prime armi: «Sei mai stato a un comizio di Bossi? Bene, oggi il Senatùr parla in Porta Venezia, ci vai tu.». Da quel giorno iniziò, per chi scrive, una lunga serie di «comizi di Bossi», a Milano, a Bergamo, a Brescia, su e giù per la “Padania”. E poi, naturalmente, a Pontida. Il rapporto con la stampa. «Ebbene, fummo noi.», era quasi sempre l’attacco, perché il leader leghista la prendeva sempre larghissima e ti teneva lì, appeso ai suoi voli pindarici per oltre un’ora, quando andava bene. Non gli piaceva essere interrotto: se qualcuno dal pubblico osava farlo, anche solo per dargli ragione, s’innervosiva: «Vabbè, il comizio lo sto facendo io, non tu. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bossi, l’ultimo capo-popolo: ascesa, successo e solitudine del Senatùr

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