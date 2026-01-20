Meloni chiude la missione asiatica le videonews dal nostro inviato

Giorgia Meloni conclude la sua visita in Asia, sottolineando l'importanza di alleanze solide per affrontare le tensioni internazionali. Dal suo viaggio a Seul, il messaggio evidenzia la volontà di rafforzare i rapporti diplomatici e promuovere la stabilità in un contesto geopolitico complesso. Le videonews dal nostro inviato offrono un approfondimento sulle principali decisioni e dichiarazioni della premier italiana.

(Adnkronos) – Da Seul, Giorgia Meloni chiude la missione asiatica lanciando un messaggio netto: in una fase di tensioni crescenti, solo alleanze solide possono garantire stabilità. A preoccupare sono soprattutto le frizioni transatlantiche, riaccese dall’annuncio di nuovi dazi statunitensi contro i Paesi europei coinvolti nella missione militare in Groenlandia. Una mossa che ha subito scosso i mercati e che la premier ha criticato apertamente, anche nel confronto diretto con Donald Trump. L’Italia tenta di ritagliarsi un ruolo di mediazione, tenendo aperti i canali sia con Washington sia con Bruxelles, mentre l’Unione europea valuta le possibili risposte, compreso il cosiddetto “bazooka” commerciale promosso dalla Francia.🔗 Leggi su Ildifforme.it

Crans-Montana, la videonews del nostro inviatoDi seguito le ultime notizie da Crans-Montana, aggiornate dal nostro inviato.

Cosa c’è da sapere sulla missione asiatica di Giorgia MeloniLa missione asiatica di Giorgia Meloni mira a rafforzare le relazioni dell’Italia con la regione Indo-Pacifico.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Meloni chiude la missione in Asia, sponda con Seul mentre sale la tensione sui nuovi dazi - La presidente del Consiglio conclude a Seul la terza e ultima tappa della missione asiatica Questa volta, a differenza della trasferta in Giappone, nessuna immagine in stile anime. adnkronos.com