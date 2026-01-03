Crans-Montana la videonews del nostro inviato

Di seguito le ultime notizie da Crans-Montana, aggiornate dal nostro inviato. Dopo la tragedia di Capodanno, causata dall’incendio nel locale Le Constellation che ha provocato numerose vittime, vi forniamo un quadro chiaro e preciso sugli sviluppi recenti e le misure adottate nella zona.

Le news di oggi da Crans-Montana, dopo la tragedia di Capodanno causata dall'incendio che ha provocato la morte di decine di giovani nel locale Le Constellation.

Tragedia Crans Montana, Bertolaso “Al Niguarda oggi in arrivo ragazza 15enne” - All'Ospedale Niguarda di Milano arriva oggi dalla Svizzera una ragazza di 15 anni, "la paziente più grave e più seria: si chiama Sof ... italpress.com

Crans-Montana, madre di un disperso: dove sono tutti i nostri figli? - (askanews) – Laetitia Brodard è la madre di Arthur Brodard, uno dei ragazzi che risultano ancora dispersi nella strage di Capodanno di Crans- msn.com

Ceiling On Fire 40 Killed In Massive Fire At Swiss Bar, Partygoers Smash Windows To Escape | 4K

La strage di Crans-Montana e il pensiero di un Parroco reggino: "una festa di Capodanno dovrebbe significare inizio. Non fine. Non bare" - facebook.com facebook

Strage di Crans Montana, la procuratrice: 'Nel locale c'era l'uscita di sicurezza, per ora nessun indagato. Sentiti i proprietari, ma al momento sono considerati innocenti' #ANSA x.com

