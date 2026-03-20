Bossi la canottiera che cambiò la politica | l’estate 1994 del leader della Lega in Sardegna

Nell’estate del 1994, in Sardegna, il leader della Lega è diventato protagonista di un’immagine iconica indossando una canottiera. In quegli stessi mesi, Bossi si è distinto per alcuni gesti pubblici, come il dito medio alzato e il pugno chiuso, che sono rimasti impressi nell’immaginario collettivo. La sua presenza in quella regione ha segnato un momento particolare nel suo percorso politico.

(Adnkronos) – Umberto Bossi è stato il politico dei gesti. Il dito medio alzato, le corna, il pugno e l’avambraccio, la pernacchia, e soprattutto la celebre canottiera sfoggiata sulle spiagge della Sardegna nell’estate del 1994, esibita più volte in luoghi pubblici come se fosse un manifesto della sua irriverenza. Ogni gesto, ogni posa, ogni abito. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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