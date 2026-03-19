Umberto Bossi, storico leader della Lega, è morto a Varese all’età di 84 anni. Nel 2004 ha avuto un malore che ha portato a un progressivo allontanamento dalla scena pubblica e politica. La sua morte segna la fine di una figura che ha avuto un ruolo importante nel panorama politico italiano degli ultimi decenni.

È morto Umberto Bossi, il leader della Lega aveva 84 anni. Il fondatore del Carroccio si è spento in serata a Varese. È stato uno dei protagonisti della Seconda Repubblica, capace di stravolgere la politica italiana e di trasformare un movimento territoriale in una forza politica nazionale. Morto Umberto Bossi La notizia della morte del “Senatur” Umberto Bossi è stata data da fonti parlamentari. Il fondatore della Lega Nord si è spento nella serata del 19 marzo all’ospedale di Circolo di Varese. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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