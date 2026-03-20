Bossi e lo strappo definitivo con Salvini | Alla Lega serve un nuovo leader Lui non segue la nostra strada

Umberto Bossi ha dichiarato che la Lega ha bisogno di un nuovo leader, affermando che Matteo Salvini non segue più la stessa linea del partito. La sua intervista, pubblicata il 13 aprile 2024 in occasione dei quaranta anni della Lega, rappresenta un passo importante nel rapporto tra i due. Bossi ha parlato di uno strappo definitivo tra lui e Salvini, evidenziando la rottura all’interno del gruppo.

Ripubblichiamo l’ultima intervista rilasciata da Umberto Bossi a Qn Il Giorno pubblicata il 13 aprile 2024 in occasione dei 40 anni della Lega. Gemonio (Varese), 13 aprile 2024 – “Alla Lega serve un nuovo leader che vada nella direzione dell’autonomia, che rimetta al centro la questione settentrionale”. Pensiero e parole di Umberto Bossi. Sono le quattro e dieci del pomeriggio. I giornalisti sono gli ultimi ammessi nel villino di via Verbano. Il fondatore della Lega ha ricevuto la torta al cioccolato che gli ho portato Roberto Castelli, nome storico della Lega, uscito per fondare il Partito Popolare del Nord. Il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, con il presidente leghista Umberto Bossi (D) durante il congresso del Carroccio a Collegno, in una immagine del 14 febbraio 2016. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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