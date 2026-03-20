Durante un discorso, un esponente di spicco ha affermato che Salvini non ha dato sufficiente attenzione alla questione settentrionale e ha sottolineato la necessità di un nuovo leader. Ha aggiunto che è importante individuare qualcuno disposto a affrontare questa sfida con determinazione e a guidare il percorso in questa direzione. Queste parole sono state pronunciate in un contesto pubblico e ufficiale.

“Non mi pare che Salvini abbia mostrato attenzione alla questione settentrionale. Serve un nuovo leader? Serve andare in quella direzione, serve chi la abbracci e la porti avanti con determinazione”. Così disse Umberto Bossi, fondatore e storico leader della Lega dalla sua abitazione a Gemonio, in provincia di Varese, in occasione dei 40 anni dalla fondazione del partito. Alla domanda se ci fossero nomi alternativi a Salvini, il Senatùr rispose “Ci sono, ci saranno”. A precisa richiesta sul nome di Giorgetti disse: “È uno bravo. Non lo dico se no lo massacrano, poveraccio. Oggi è in Lussemburgo, l’ho sentito ieri sera, torna stasera”. “Non voglio parlare di Salvini, ha preso la sua strada. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Umberto Bossi, quando disse di Salvini: "Serve andare verso un nuovo leader"

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Umberto Bossi, quando disse di Salvini: «Serve andare verso un nuovo leader»

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